Fransa İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

Fransa'da Boyun Eğen Fransa Hareketi'nden milletvekili Ugo Bernalicis, "sarı yelekliler"in gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Christophe Castaner hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bernalicis, yaptığı açıklamada, Castaner'i insanların özgürlüklerini kısıtlayan bir bakan olarak nitelendirdi.

AA'nın haberine göre Ugo Bernalicis, Yargıtay Savcısı François Molins'e, sarı yeleklilerin gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle Castaner'i şikayet ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Castaner'in, "sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların da şiddete başvuranlar kadar suçlu olduğu" şeklindeki ifadesine tepki gösteren Bernalicis, sarı yeleklilerin gösteri hakkı olduğunu savundu.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Eylemler 58 bin kişiyi işsiz bıraktı, bunun devlete maliyeti 32 milyon avro oldu. Gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.

Gösteriler yüzünden aralıkta Paris'e gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerileme oldu.