Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa hükümetine, "İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız askerin savaş suçlarını" incelemesi talebi

        Fransa hükümetine, "İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız askerin savaş suçlarını" incelemesi talebi

        Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız vatandaşı askerin, Filistin topraklarındaki savaş suçlarına ne denli karıştığının incelenmesini istedi.​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 00:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa parlamentosunda Fransız askerler için kritik talep
        ABONE OL
        ABONE OL

        Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye Gazze'de İsrail ordusu bünyesinde görev alan 4 bin 185 Fransız asıllı asker hakkında soruşturmaların açılması talebiyle mektup gönderdiğini belirtti.

        Söz konusu askerlerin savaş suçu işlediği takdirde Fransız adaletinin karşısına çıkarılmasını talep eden Portes, konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığına başvuracağını kaydetti.

        Portes, "İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları göz önünde bulundurulunca, Fransız vatandaşlarının bu suçlara katılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

        Portes, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye gönderdiği mektubu sosyal medya platformundan paylaştı.

        REKLAM

        Mektupta Europe 1 radyosunun yaptığı araştırmayı kaynak gösteren Portes, Gazze'de İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız asıllı askerin bulunduğunu ve bu sıralamada ABD'den sonra Fransa'nın ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

        Birleşmiş Milletler'in (BM) çok sayıda özel raportörü aracılığıyla bölgede soykırım yaşanması riski olduğuna dikkat çektiğini anımsatan Portes, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 19 binden fazla Filistinlinin öldüğüne işaret etti.

        Portes, sömürgeciliğin insanlığa karşı bir suç olarak tanındığını belirterek, söz konusu Fransız vatandaşlarının sömürgeciliğe katkıda bulunduğu takdirde bunun araştırılması gerektiğini vurguladı.

        Fransa'nın Gazze ve Batı Şeria'da görev alan Fransız vatandaşlarının sorumluluğunu incelemesi gerektiğini belirten Portes, Adalet Bakanı Dupond-Moretti'den savaş suçu işleyen çifte vatandaşlar dahil Fransız vatandaşlarını Fransız adaletinin karşısına çıkarmasını istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Bayraktar TB3 SİHA uzun uçuş testinden başarıyla geçti
        Bayraktar TB3 SİHA uzun uçuş testinden başarıyla geçti
        Aslan'ı Kerem sırtladı!
        Aslan'ı Kerem sırtladı!
        "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz"
        "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz"
        Penaltı tartışmaları
        Penaltı tartışmaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi'ye telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi'ye telefon
        İbrahim Yıldız: Gerçek Galatasaray'ı göremedik!
        İbrahim Yıldız: Gerçek Galatasaray'ı göremedik!
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Batsman böyle istedi!
        Batsman böyle istedi!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Habertürk Anasayfa