Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2 Ekim'de açıklanan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesinin ardından kabul edildi. Fransa Başbakanı Jean Castex, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Müslümanları ötekileştirdiği eleştirilerinin aksine tasarının İslam dinini hedef almadığını, "radikal İslamcılık" ile mücadele etmeyi amaçladığını iddia etti.
"MÜSLÜMANLARI YAFTALAMAK"LA SUÇLADI
Radikal İslamcılığın, toplumda nefret ve şiddeti yaydığını ve toplumu böldüğünü söyleyen Castex, bunun karşısında cumhuriyetin boyun eğmeyip kendi değerini savunmayı seçtiğini belirtti. Diğer yandan Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon ise hükümeti, yasa tasarısı ile Müslümanları yaftalamayı amaçlamakla suçladı.
Tasarı parlamentoya sunulduğunda çok sayıda değişiklik talebinde bulunacaklarını belirten Melenchon, yasa tasarısının Müslümanları damgalama niyeti taşıdığını ifade etti.
TASARI 54 MADDEDEN OLUŞUYOR
Yasa tasarısı, İslami derneklerin finansmanlarının denetlenmesi ve Fransa tarafından imamlara yeterlilik sertifikasının verilmesi şartlarını da içeren 54 maddeden oluşuyor.
Yasal düzenlemeyle, belirlenen bazı camilerde kontroller yapılması planlanıyor. Bu kontrollerden Türkiye ile bağlantılı DİTİB camilerinin de etkilenebileceği tahmin ediliyor.
MACRON'UN AÇIKLAMALARI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirterek "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" demişti.
"Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin, kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü" öne süren Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." iddiasında bulunmuştu.
Tasarı ile camilerin finansmanının daha sıkı denetlenmesi, Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması ve din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.
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