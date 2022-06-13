Fransa Hırvatistan maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Kylian Mbappe ve Luka Modric gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

FRANSA HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Hırvatistan maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

FRANSA HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 1.Grup 4. maçına sahne olacak Fransa Hırvatistan mücadelesi S-Sport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.