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        Fransa Grönland'a asker göndermeyi tartışıyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la ilgili söylemlerinin Avrupa'daki etkileri sürüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Grönland'a asker göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:07
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        Fransa Grönland'a asker göndermeyi tartışıyor
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland söylemi Avrupa'dan tepki çekmeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas Grönland'la ilgili müzâkere etmeyeceklerini ifade ederken bir açıklama da Fransa'dan geldi.

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot konuk olduğu bir radyo programında, Fransa'nın Grönland'la ilgili tavrını ortaya koydu. Grönland'a asker gönderme konusunda tartışmalar yürüttüklerini belirten Barrot, Danimarka'nın ise bu yönde bir talebi olmadığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin başat aktörlerinden biri olan Fransa'nın, AB sınırları konusunda taviz vermeyeceğine dair kararlı bir duruş sergileyen Barrot "Danimarka yardım isterse Fransa derhâl cevap verecektir. Avrupa, kendi sınırlarında her yönden egemen durumdadır." dedi.

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        ABD'nin Grönland'ı işgal edeceğine inanmadığını belirten Barrot "Bu olmayacak, kimse Avrupa topraklarını işgal etmez." diyerek Avrupa adına net bir duruş sergiledi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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