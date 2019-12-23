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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede bir süredir devam eden grevlerde siyasilerin imtiyazlarına dair ifade edilen öfkeyi yatıştırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı emekliliğinden feragat edeceğini açıkladı.
Noel tatili öncesi grevleri askıya alma çağrılarına rağmen demiryolu işçilerinin grevi üçüncü haftasına girdi.
Bu hafta sonu 42 yaşına giren Macron, yaşa veya varlığa bağlı olmaksızın cumhurbaşkanlığı görevini tamamlayan herkese otomatik olarak verilen aylık 6000 euro emeklilik maaşını almayacağını açıkladı. Macron, 50 yılı aşkın süredir bunu yapan ilk cumhurbaşkanı oldu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron'un anayasa mahkemesinde de görev almayacağı belirtildi.
Fransa'da eski cumhurbaşkanları 13 bin 500 euro maaşla ömür boyu bu mahkemenin üyesi olarak görev yapıyor.
Elysee Sarayı'ndan bir yetkili, bunun "örnek ve tutarlı bir davranış" olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Macron'un getirmek istediği puan bazlı ulusal emeklilik sistemi sendikalar tarafından reddediliyor.
Fransa'da şu anda özel sektör ve kamu sektöründe her birinin emeklilik yaşı ve koşulları farklı 42 ayrı emeklilik sistemi var ve Macron bunları tek bir sistemde birleştirmek istiyor.
Yeni plana göre işçiler çalıştıkları her gün için ödüllendirilecek ve kazandıkları puanlar emekli olduklarında kendilerine çeşitli faydalar sağlayacak.
Fransa'da son 10 yılda emeklilik yaşı 60'tan 62'ye çıktı.
Ancak Fransa buna rağmen OECD üyesi ülkeler arasında hala emeklilik yaşının en düşük olduğu ülkelerden biri.
Protestolara 800 bin kişi katıldı
Fransa'da daha geç yaşta emekli olma veya emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan işçiler 5 Aralık'ta süresiz genel greve gitmişti.
Greve, birçok sektörden yüzbinlerce işçi, protesto gösterilerine 800 bini aşkın kişi katılmıştı.
Başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde polis ve göstericiler karşı karşıya gelmişti.
Sendikalar, greve katılımın çok yüksek olduğunu ve "ekonomiyi felç ettiklerini" açıkladılar.
Bazı sendikalar Macron'un "emeklilik reformu" olarak adlandırdığı düzenlemeden vazgeçene dek greve devam edeceklerini belirtmişti.
Demiryolu işçilerinin yüzde 85'inin greve gittiği duyuruldu.
Ülkede yüzlerce uçuş iptal edilirken, öğretmenler arasında da greve katılım oranı yaklaşık yüzde 50 oldu.
Fransa İçişleri Bakanlığı, Sarı Yelekliler hareketi mensuplarının da greve katıldıklarını açıkladı.
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