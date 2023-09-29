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        Haberler Dünya Fransa, göç konusunda menşe ve transit ülkelerle ortaklıklarını geliştirmek istiyor

        Fransa, göç konusunda menşe ve transit ülkelerle ortaklıklarını geliştirmek istiyor

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzensiz göçmenlerin geldiği menşe ülkeler ve geçtikleri transit ülkelerle ortaklıklarını geliştirmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:52 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:52
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        Fransa göç konsunda transit ülkelerle işbirliği arıyor
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        Macron, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesi kapsamında gittiği Malta'nın başkenti Valetta'da, liderler ortak basın toplantısında, Avrupa'daki göç meselesine değindi.

        İtalya'nın güneyinde bulunan Lampedusa Adası'ndaki "olağanüstü duruma" karşı Avrupa ülkelerinin birlikte çözüm getirmesi gerektiğini belirten Macron, göç meselesinde İtalya ile dayanışma çağrısı yaptı.

        Macron, düzensiz göçmenlerin geldiği menşe ülkeler ve geçtikleri transit ülkelerle ortaklıklarını geliştirmek istediklerini söyledi.

        Bu ülkelere, mali imkan sağlamayı ve teknik konularda işbirliği yapmayı kapsayan ortaklık teklif ettiklerini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, bu ortaklık çerçevesinde ayrıca insan kaçakçılarıyla mücadeleyi hedeflediklerini kaydetti.

        Zirvede, Ukrayna'ya destek, AB'nin sanayi politikasını güçlendirme ve Avrupa'yı ekolojik ve dijital dönüşüm konusunda lider yapmak gibi meseleleri ele aldıklarını ifade eden Macron, daha fazla yatırım yapan bir Avrupa'dan yana olduğunu vurguladı.

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        #Fransa
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