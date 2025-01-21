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        Fransa Beşar Esad için tutuklama emri çıkardı

        Fransa'daki yargı organları, Suriye hapishanelerinde yaşanan işkence ve kötü muamelelerden ötürü devrik lider Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 22:30 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:30
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        Fransa Esad için tutuklama emri çıkardı
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        Fransız yargısının, Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad için tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransız yargısı Beşar Esad'a karşı tutuklama emri çıkardı. Sednaya Hapishanesi'nde dehşetini gördüğüm rejimin suçları cezasız kalmamalı. Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından 3 Ocak'ta başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunmuştu.

        Fransa'da mahkeme 15 Kasım 2023'te, Esad için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

        Mahkeme, Esad'ı, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamıştı.

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