Fransa ekibi Angers'a komando eğitimi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers, komando eğitimiyle gündem oldu. Teknik direktör Gerard Baticle, takım ruhunu daha da yükseltebilmek için oyuncularını komando kıyafetleri ile zorlu bir eğitimden geçirdi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."