İsrail polisi, kendilerini Fransa Dışişleri Bakanı olarak tanıtarak bir iş adamını 8 milyon euro (yaklaşık 50 milyon TL) dolandırmakla suçlanan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Fransa ve İsrail vatandaşı oldukları bildirilen şüphelilerin, Jean-Yves Le Drian'ın Paris'teki ofisinin birebir aynısını yaptırarak, Fransız bakanmış gibi e-posta ve video görüşmeleri yaparak, aradıkları iş adamlarına da bu paranın terör örgütleri tarafından rehin tutulanlar için kullanılacağını aktardıkları ifade edildi.

Fransız polisi ile İsrail polisinin birlikte yürüttüğü operasyonda yaşları 37 ile 47 arasında değişen üç şüphelinin kurbanlarını Tel Aviv'deki bir apartmandan aradıkları tespit edildi.

Fransız basınına konuşan bir polis kaynağı, "Telefon ettiler, e-mail gönderdiler, bazen de Skype video görüşme yazılımını kullanarak bakanın kendisiymiş gibi davrandılar" ifadesini kullandı.

"DUVARDA MACRON'UN PORTRESİ DE UNUTULMADI"

Şüphelilerin paranın Fransa'nın gizli operasyonları için gerekli olduğunu, Suriye ve Mali'de rehin alınan Fransızları kurtarma karşılığında fidye olarak ödeneceğini söyledikleri iddia edilirken, İsrail medyası, İsrail'deki bir ofiste Le Drian'ın ofisinin birebir aynısını yapan 3 şüphelinin 'bu sahte ofisinde' aynı koltuk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresi ve Fransız bayrağının da yer aldığı belirtildi.

Gruptan birinin Le Drian'ın kılığına girerek 'Fransız Bakan'a aitmiş gibi yapılan ofisten' iş adamlarıyla Skype görüşmeleri yaptığı, ulaştıkları iş adamı ve Fransız borsasına kayıtlı büyük şirketlerin patronlarına, para transferinin gizli kalması gerektiğini söylediği belirtiliyor.

Bir işadamının dolandırıcıların ağına düştüğü ve polise başvurmadan önce 8 milyon euro ödediği bildirildi. Yetkililer, Doğu Avrupa'dan Çin'e kadar karmaşık bankacılık işlemleri ağını ortaya çıkardılar, ancak aylarca dolandırıcıların izini bulamadılar.

Bir sahtecilik uzmanı Le Parisien gazetesine, "Para, Çin'de bir başkasına gönderilmeden önce bir Avrupa hesabından geçti. Bir miktar 'komisyon' ödendikten sonra bir kısmı İsrail'e döndü. Genel olarak, kara para aklama uzmanları dolandırıcılardan farklıdır ve % 25 komisyon alırlar" şeklinde açıklamada bulundu.

İŞ KADININI DOLANDIRACAKLARDI

Le Parisien gazetesi, şüphelilerin yakalandıkları sırasında, 2 milyon euro ödemeye hazıe bir başka mağdurla görüşmek üzere olduklarını belirtti.

Mağdur iş kadını polis tarafından tespit edildikten sonra, Tel Aviv'deki buluşma noktasına polisle birlikte gitti. İş kadınını bekleyen dolandırıcılık şüphelilerinden ikisi olay yerinde yakalanırken, bir tanesi polisi karşısında gördüğünde kaçmayı başarırken, kısa süre sonra yakalandı. Operasyonun ardından polis, şühlelilerle bağlantısı olduğu belirtilen Tel Aviv'deki bir marinadaki yata da el koydu. Üç şüpheli de suçlamaları reddetti.