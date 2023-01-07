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Fransa, Didier Deschamps ile sözleşme uzattı!

Fransa Milli Takımı, Didier Deschamps'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Giriş: 07.01.2023 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa, Didier Deschamps ile sözleşme uzattı!
AA / HABERTURK.COM

Fransa Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı.

Fransa Futbol Federasyonu, 54 yaşındaki Deschamps ile Haziran 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Milli takımın başına 2012'de geçen Fransız çalıştırıcı, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-21 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa'yı 2016 Avrupa Şampiyonası ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da finale taşıdı.

Deschamps yönetimindeki Fransa Milli Takımı, 139 maçta 89 galibiyet, 28 beraberlik ve 22 mağlubiyetlik performans sergiledi.

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