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        Fransa DEAŞ'lı vatandaşlarını teslim almak istemiyor

        Fransa DEAŞ üyesi olan ve Suriye'de tutulan vatandaşlarını teslim alarak Fransa'daki mahkemelerde yargılamak istemiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise her ülkenin DEAŞ'lı vatandaşlarını teslim alması gerektiğini belirtmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 23:46 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:54
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        Fransa DEAŞ'lı vatandaşlarını almıyor
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        Bakanlığın haftalık basın toplantısında AA muhabiri, Bakanlık Sözcüsü Christophe Lemoine'a, Suriye'de tutuklu Fransızların akıbetine ilişkin soru yöneltti.

        Dışişleri Sözcüsü, "Fransa, Suriye'de bulunan ve çoğunu terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elindeki DEAŞ üyelerini, teröristleri, yargılamak için geri getirmeyi düşünüyor mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:

        "Suriye'nin kuzeydoğusunda birçok Fransız tutuklu bulunuyor. Bir kez daha belirtmek gerekirse, bu kişiler kendi kararlarıyla Suriye’ye giderek, DEAŞ saflarında savaşmaya karar verdi. Bize göre, suç işledikleri yere en yakın yerde yargılanmalılar. Bu her zaman tutarlı olduğumuz bir prensip. Bize göre adalet sağlanmalı ve bu adalet olayların yaşandığı yerde sağlanmalı."

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        Lemoine, Fransız aileleri tarafından Suriye'ye götürülen çocukların içinde bulundukları durumdan sorumlu olmadıklarını savunarak, 2019'dan bu yana bu ülkede bulunan Fransız çocukları, ebeveynlerinin iznini alarak tahliye etmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

        Terör örgütü PKK'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) terör grupları listesinde yer aldığını hatırlatan Lemoine, "Bu konuda (PKK'nın), şiddet içermeyen Kürt hareketlerinden ayrı tutulması gerekir ve bu konuyla ilgili de Türkiye'yle görüşmeler yaptığımızı hatırlatmak isterim." diye konuştu.

        Lemoine, Türkiye'nin Suriye'deki yeni hükümete Fransızların tutulduğu kampa ilişkin operasyona destek sağlaması konusunda ne düşündüğü sorusuyla ilgili, "Bu konuda, Türkiye'nin yaptığı tercihleri yorumlamayacağım." dedi.

        Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin, Fransa'nın uzun süre birlikte DEAŞ'a karşı mücadele verdiği "müttefikleri" olduğunu savunan Lemoine, birçok defa, SDG'nin Suriye'deki rolünden memnun olduklarını dile getirdiklerini aktardı.

        Suriye'de Esed rejiminin düşmesinin ardından başlayan siyasi geçiş sürecinin Suriye toplumunun etnik, dini ve siyasi tüm unsurlarını kapsaması gerektiğini belirten Lemoine, "Geçiş (süreci) makamlarının, Kürtler de dahil kapsayıcı bir sistem getireceğini düşünüyoruz ve ümit ediyoruz. Dikkatimiz bu konudan sapmayacak." dedi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Suriye'de tutulan DEAŞ üyesi Fransızlara ilişkin, "Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır." demişti.

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