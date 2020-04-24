24 NİSAN 2020
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Fransa'dan getirilen 161 kişi Yalova'daki yurda yerleştirildi

Fransa'dan yurda getirilen 161 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yalova'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

24.04.2020 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'dan getirilen 161 kişi Yalova'daki yurda yerleştirildi
AA

Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Yalova'nın Termal ilçesine getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 161 yolcu, polis eşliğinde otobüsle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Termal Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, devletin yaptığı hizmete katkıda bulunmak üzere yurdu hazır hale getirdiklerini ifade etti.

Gelen kişilerin 14 gün karantinada kalacaklarını belirten Kalyon, şunları söyledi:

"Bu süre içerisinde herhangi bir pozitif durum çıkmazsa onları buradan memleketlerine uğurlayacağız. Her gün sağlık müdürlüğündeki doktorlarımız tarafından günde iki defa kontrolleri yapılacak. Sorun çıkmazsa AFAD tarafından ulaşımları sağlanarak memleketlerine gidecekler. Evlerinde de 14 gün karantinada kalacaklar."

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

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