Fransa'daki saldırıya Avrupa'dan tepki

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında, "Nice'teki çirkin ve acımasız saldırıyı kınıyorum. Tüm kalbimle Fransa'nın yanındayım." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, tüm Avrupa'nın Fransa ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Barbarlık ve fanatizme karşı birlik içinde ve kararlı şekilde duruyoruz." mesajını paylaştı.
AB Konsey Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabında Fransa ve Fransız halkının yanında durduklarını ifade ederek, "Tüm Avrupa sizinle." ifadesine yer verdi.
Saldırıyı kınayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Fransa halkına ve kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi. Stoltenberg, "Nefretin toplumlarımızda yeri olamaz. NATO, müttefik Fransa ile birliktedir." paylaşımını yaptı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Nice'te bir kilisede yaşanan korkunç cinayetler karşısında derinden sarsıldım. Kalbim katledilenlerin ve yaralıların yakınlarıyla. Bu zor zamanlarda Almanya olarak Fransız halkıyla dayanışma içindeyiz." açıklamasını yaptı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise özgürlüğü, demokratik değerleri, vatandaşların barış ve güvenliğini savunmaya devam edeceklerini belirtti. Sanchez, "Terör ve nefret karşısında birlik içindeyiz. Gönlüm ve dayanışmam, bugün Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nin kapısında gerçekleşen saldırının kurbanlarının yanındadır." ifadesini kullandı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Nice'ten aldığı haber karşısında sarsıldığını, İngiltere'nin "terör ve hoşgörüsüzlük karşısında azimle Fransa'nın yanında durduğunu" ifade etti.
Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni ise kilisede düzenlenen saldırının "sevgiye ölüm bulaştırdığını" ifade ederek, durum hakkında Papa Franciscus'a bilgi verildiğini ve Papa'nın kurbanlar için dua ettiğini dile getirdi.
Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!