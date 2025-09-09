Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da yeni başbakan atandı | Dış Haberler

        Fransa'da yeni başbakan atandı

        Fransa'da François Bayrou hükümetinin güven oylaması sonucu düşmesi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeni başbakan atandı. Atama sonucu Sebastien Lecornu yeni başbakan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 22:03 Güncelleme: 09.09.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'da yeni başbakan atandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düşen François Bayrou hükümetinin Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atadı.

        Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Lecornu'yu yeni başbakan olarak atadığı belirtildi.

        Açıklamada, Macron'un Lecornu'ya, Parlamentoda temsil edilen tüm siyasi güçlerle görüşerek ülke için bir bütçe kabul ettirmesi ve gelecek ayların kararları için gerekli anlaşmaları inşa etmesi görevini verdiği bildirildi.

        Lecornu'nun yürüteceği istişarelerin ardından yeni hükümetin isimlerini Macron'a sunmasının istendiği kaydedilen açıklamada, "Başbakan'ın eylemleri, bağımsızlığımızın ve gücümüzün savunulması, Fransız halkına hizmet edilmesi ve ülkenin birliği için siyasi ve kurumsal istikrarın sağlanması ilkeleri tarafından yönlendirilecektir." ifadesine yer verildi.

        REKLAM

        Fransa'da dün düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev alan Lecornu, Val-d'Oise vilayetinde 1986'da doğdu, siyasi hayatına henüz 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başladı.

        Lecornu, 27 yaşındayken Vernon kentinin belediye başkanı seçildi, Macron'un cumhurbaşkanı olduğu 2017'den bu yana farklı bakanlıklarda görev yaptı.

        Sebastien Lecornu, 2017'de 31 yaşındayken Devlet Sekreteri, 2018'de Bölgelerden Sorumlu Bakan, 2020'de Denizaşırı Topraklar Bakanı ve son olarak 2022'de Savunma Bakanı olarak atandı.

        Rönesans partili Lecornu, Macron'un cumhurbaşkanlığı döneminde atanan 7. başbakan oldu.

        Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

        Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

        Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

        REKLAM

        Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

        François Bayrou hükümeti, dün yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

        Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken, 364 milletvekili güvensizlik oyu vermiş, 15 vekil çekimser kalmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa