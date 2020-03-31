Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi, yayıncı kuruluşları ve dolayısıyla kulüpleri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Fransa Ligue 1'in ortak yayıncılarından Canal Plus, maçlar oynanmayacağı için kulüplere Nisan ayı dönemine ait 110 milyon Euro'luk ödemeyi yapmayacağını açıkladı.

Canal plus yönetimi, Fransa Lig Birliği'ne gönderdiği mektupta, "Maçlar ertelendiği için ödemeleri askıya aldık. Hükümet maçları oynatmaya karar verdiğinde ödeme planı için tekrar masaya otururuz" ifadesine yer verdi.

Maçlar izlenmedikçe Canal Plus'ın kaynak yaratamayacağına vurgu yapılan mektupta, "Yayın sözleşmesinde karşılaşmalar oynanmadığında ödeme yapılacağına dair bir madde yok" denildi.