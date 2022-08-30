Fransa'da yapay zeka kullanılarak 20 binden fazla havuz tespit edildi, milyonlarca euro vergi geliri sağlandı
0:00 / 0:00
Fransa’da uydu görüntülerini yapay zeka kullanarak inceleyen yetkililer, 20 binden fazla havuz tespit etti. Fransız basınına göre böylece yaklaşık 10 milyon euro vergi geliri sağlandı.
Fransız yasalarına göre havuzlar, evin değerini artırdığı için emlak vergisinin de yükselmesini sağlıyor ve bu yüzden yetkililere bildirimi zorunlu.
Google ve Fransız danışmanlık şirketi Capgemini tarafından geliştirilen yazılım ise ilk olarak Ekim 2021’de dokuz bölgede denenmişti.
Yetkililer başarılı denemelerin ardından bunu ülke geneline yaymaya karar verdi.
İstatistik sitesi Statista’ya göre 2020 itibarıyla Fransa'da 3,2 milyon özel havuz var.
Havuzların popüleritesi pandemiden önce de yükselişteydi fakat pandemi döneminde daha fazla kişinin evden çalışmasıyla birlikte talep daha da arttı.
Le Parisien gazetesine göre ortalama 322 metrekare olan bir havuz için yaklaşık 200 euro vergi ödeniyor.
Vergi yetkilileri yazılımla yalnızca havuzları değil, evlerin değerini artıran veranda ve çardak gibi eklentileri de tespit etmek için kullanacak.
Gazeteye konuşan Kamu Finansmanı Genel Sekreter Vekili Antoine Magnant, “Özellikle veranda gibi eklentileri bulmak istiyoruz ama bir yandan da yapay zekanın bir çocuk oyun evini veya köpek kulübesini ev eklentisi sanmadığından emin olmamız lazım” dedi.
Fransa’da Yeşiller Partisi’nden Julien Bayou da kısa bir süre önce, ülkede yeni özel havuz inşasını yasaklama ihtimalini devre dışı bırakamayacaklarını açıkladı.
BFMTV’ye konuşan ve Fransa’nın "suyla başka türlü bir ilişki kurması" gerektiğini belirten Bayou, “Zor olan şey havuzları yasaklamak değil, hayati öneme sahip su ihtiyacımızı güvence altına almak” dedi.
Kayıtlara geçmiş en kötü kuraklığın yaşandığı Fransa’da 100’den fazla ilçede içme suyu tükendi.
Yalnızca 9,7 milimetre yağmurun düştüğü Temmuz ayı, Mart 1961’den bu yana en kuru ay oldu.
Ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusunda sulama yasaklandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Fransa'da yapay zeka kullanılarak 20 binden fazla havuz tespit edildi, milyonlarca euro vergi geliri sağlandı/fransa-da-yapay-zeka-kullanilarak-20-binden-fazla-havuz-tespit-edildi-milyonlarca-euro-vergi-geliri--3516131
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!