Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Fransa'da yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait 50 antik mezar bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2. yüzyıldan kalma antik 50 mezar bulunduğu bildirildi.

Giriş: 22.04.2023 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'da yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait 50 antik mezar bulundu
AA

Fransız Kültür Bakanlığı, Paris'te Port Royal tren garı yakınlarında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Port Royal tren garı çalışmaları sırasında 2. yüzyıla ait antik 50 mezar bulundu.

200 metrekarelik bir alana yayılan araştırmalar esnasında gün yüzüne çıkan mezarlar Saint-Jacques Nekropolü bünyesinde bulunuyor.

Keşfedilen mezarların, yetişkin erkek ve kadınların yanı sıra çocuklara da ait olduğu ifade ediliyor.

Mezarlarda, takı, kemer gibi kıyafet ve aksesuarların yanı sıra seramik ve cam kaplar keşfedildi.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrenci okuluna döndü
Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrenci okuluna döndü
Kitaptan uyarlanan bu müze, bir romanı gerçek kılıyor
Kitaptan uyarlanan bu müze, bir romanı gerçek kılıyor
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak
Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak
Rusya'dan Almanya'ya misilleme
Rusya'dan Almanya'ya misilleme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.