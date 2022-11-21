Fransa'da Wembanyama fırtınası devam ediyor

Fransa Ligi’nde Victor Wembanyama fırtınası devam ediyor. Sezonun 9. hafta karşılaşmasında Metropolitans 92, sahasında Nanterre’i konuk etti.

Wembanyama’nın yıldızlaştığı mücadelede etkili bir hücum performansı sergileyen Metropolitans, sahadan 92-85‘lik skorla galip ayrıldı.

Metropolitans 92, ligdeki üst üste 6. maçını da kazanarak zirve yarışını sürdürdü. Koç Vincent Collet’nin ekibi, gelecek hafta Nancy deplasmanına konuk olacak.

Ligdeki 9. maçında 5. yenilgisini alan Nanterre ise sahasında SIG Strasbourg’u ağırlayacak.

Metropolitans 92’de genç yıldız Victor Wembanyama 30 sayı, 9 ribaund, 5 blok; Tremont Waters 21 sayı, 3 ribaund, 5 asist; DeVante Jones 12 sayı, 2 ribaund, 3 asistle oynadı.

Nanterre’de ise Justin Bibbins 21 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Keith Hornsby 18 sayı, 3 ribaund, 3 asist; JJ O’Brien 13 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle mücadele etti.