Fransa'da ve Hollanda'da "Özgürlük Konvoyu” eylemleri

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Konvoy, polis ve jandarmanın kentin farklı giriş kapılarında oluşturduğu kontrol noktalarını aşarak Champs-Elysee Caddesi'ne ve Zafer Takı'nın bulunduğu Charles-de-Gaulle Meydanı'nda toplandı.

Yüzlerce eylemci Champs-Elysee Caddesi'ne ve çevresine gelerek konvoya destek verdi.

HÜKÜMET KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

Hükümetin Kovid-19 kısıtlamalarına ve aşı kartı uygulamasına tepki gösteren göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Meydandan uzaklaşma çağrılarına uymayan göstericilere biber gazıyla müdahale eden polisin bazı eylemcilere copla sert müdahalede bulunduğu da görüldü.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yasaklanan gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 337 kişiye para cezası kesildiğini, çıkan olaylarda 54 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Paris'te "Özgürlük Konvoyu" nedeniyle 7 bin 200 polis görev yaptı.

Başkentin simgelerinden Champs-Elysee Caddesi'nde, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı, olası şiddet olaylarına karşı 3 zırhlı araç hazır tutuldu.

Bu arada, Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, konvoya destek veren sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues'in yasaklanan gösteriye katıldığı gerekçesiyle Elysee Sarayı yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.

"HÜKÜMETİN SAĞLIK POLİTİKASI FELAKET"

Paris'teki Özgürlük Konvoyu'na katılmak için Strasbourg'dan gelen Thierry Klotz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 başladığından bu yana gösterilere katıldığını belirterek, hükümetin sağlık politikasını "felaket" olarak yorumladı.

Klotz, Fransa'da özgür bir ülkede oldukları için eylem yapma haklarının bulunduğuna söyledi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, Fransa'nın farklı kentlerinden yüzlerce kilometre yol yaparak Paris'e gelmişti.

Paris Emniyet Müdürlüğü "Özgürlük Konvoyu"nun Paris’te eylem yapmasının kamu düzenini tehdit riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişini yasaklamıştı. Paris İdari Mahkemesi de bu yasağı onamıştı.

HOLLANDA'DA DA 'ÖZGÜRLÜK KONVOYU' EYLEMİ

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı çok sayıda traktör, kamyon ve araba sürücüleri, Hollanda’nın farklı kentlerinden Lahey’e geldi.

Kovid-19 kısıtlamalarının son bulmasını talep eden eylemciler, parlamento binası etrafındaki yolları işgal etti.

Hükümet istifa edene kadar işgalin devam edeceğini açıklayan eylemciler, "(Başbakan) Rutte gitmeli, biz gitmiyoruz", "Yeter artık" ve "Özgürlük, özgürlük" pankartları taşıdı.

İZİN İPTAL EDİLDİ, EYLEMCİLER DAĞILDI

Lahey Belediyesinden yapılan açıklamada, gösterinin iptal edildiğini ve polisin eylemcilerin bölgeyi terk etmeleri için uyarıda bulunduğu belirtildi. Yasağa rağmen eylemi devam ettiren eylemcilere para cezası kesileceği veya gözaltına alınacakları ve araçlarının çekileceği ifade edildi.

Bir süre direndikten sonra polisin uyarısını dinleyen eylemciler, gün sonunda parlamento etrafındaki işgale son verdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde, daha fazla aracın kente girişini engellemek için farklı kontrol noktaları oluşturuldu.

Olaysız sona eren gösteride, Lahey’deki trafikte tıkanıklıklar yaşanırken, merkeze ulaşım engellendi ve gün boyu tramvay seferleri iptal edildi.