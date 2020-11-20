AA

Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) yapılan yazılı açıklamada, Konseyi oluşturan federasyonların temsilcilerinin önceki gün Macron ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Konseyin kurulmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, bu kurumun imamların dini bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay süreci oluşturacağı aktarıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, CNI'nin aynı zamanda imam eğitim verebileceği, radikalleşmeyi önleme konusunda imamlara yardımcı olacağı, sosyal uyuma ve çoğulculuğa saygıyı teşvik edeceği kaydedildi.

Konsey aralarında Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF),İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG),Paris Camisi, Fransa'daki Müslümanlar Topluluğu (RMF) ve Fransa'daki Camiler Birliğinin (UMF) bulunduğu federasyonlarının başkanlarından oluşuyor.

CNI'ye Müslüman kadınların da dahil edilebileceği, böylece camilerde dini eğitimden sorumlu kadınların görev alabileceği belirtildi.

Açıklamada, CNI'nin kuruluşuna ilişkin belgelerin Macron'a iletildiği, "Cumhuriyet Değerleri Tüzüğü'nün" de oluşturulduğu aktarıldı.

Macron'un çalışmaları tamamlamak için 2 hafta sonra federasyonun temsilcileriyle yeniden görüşeceği ifade edilen açıklamada, Konsey hayata geçirildiğinde açıklama yapılacağı kaydedildi.

FRANSA İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE KOLEKTİFİNİN FESİH SÜRECİ BAŞLADI

Fransa'da Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifinin (CCIF) fesih sürecinin resmi olarak başladığı bildirildi.

Derneğin Facebook hesabından "aşırı sağcıların baskılarına boyun eğen İçişleri Bakanı CCIF'e fesih sürecinin başladığına ilişkin tebligat gönderdi." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, derneğin 29 Ekim'de faaliyetlerinin durdurulmasının akabinde çalışmalarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşıdığı kaydedildi.

CCIF'in merkez ofisinin yurtdışına taşınması nedeniyle Fransa yönetiminin fesih adımının hiçbir geçerliliğinin olmadığına işaret edilen açıklamada, "(CCIF) İslamofobi mağdurlarına hukuki destek sağlamaya devam edecek ve Fransa'da eşitlik için ayrımcılığa karşı mücadelenin bütün etapları hakkında uluslararası organları bilgilendirecek." ifadesine yer verildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'in talimatı doğrultusunda CCIF yetkililerine fesih sürecinin başladığına ilişkin bildirimde bulunulduğunu duyurdu.

Darmanin, CCIF yetkililerinin kendilerini savunabilmeleri için 8 gün sürelerinin olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te 18 Ekim'de bir öğretmenin başının kesilmesi olayının ertesi gününde Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

CCIF ise Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine başvurduğunu duyurmuştu.