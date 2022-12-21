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Fransa'da tren seferlerinin iptali nedeniyle yolculara bilet parasının 2 katı geri ödeme

Fransa'da tren seferlerinin grev sebebiyle iptal edilmesi sonrası bileti iptal edilen yolculara bilet bedelinin 2 katının iade edileceği bildirildi

Giriş: 21.12.2022 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'da tren seferlerinin iptali nedeniyle yolculara bilet parasının 2 katı geri ödeme
Fransa'da tren seferlerine grev engeli
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AA

Fransa'da kontrolörlerinin grevi nedeniyle tren seferlerinin iptal edilmesi sonrası resmi demir yolu şirketi SNCF, bileti iptal edilen yolculara bilet bedelinin 2 katı iade yapılacağını açıkladı.

Le Figaro'nun haberine göre SNCF Başkanı Christophe Fanichet, seyahat etmeyecek ve bileti iptal edilecek yolcular için yüzde 200 geri ödeme yapılacağını açıkladı.

Fanichet, grevin şirkete "onlarca milyon avroya" mal olduğunu belirtti.

SNCF'in yolculardan özür dileyeceğini aktaran Fanichet, "Noel tatili döneminde bir grev, gerçekten kabul edilemez, kızgınım." ifadesini kullandı.

Fransa'da tren kontrolörlerinin grevi nedeniyle 23 Aralık Cuma günü yapılması planlanan her 3 tren seferinden 1'inin iptal edildiği açıklanmıştı.

Hafta sonu trenle yolculuk yapması beklenen 800 bin kişiden yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı ifade edilmişti.

Tren kontrolörleri, maaş artışı ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep ediyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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