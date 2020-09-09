Fransa'da toplatılması istenen 'Erkeklerden nefret ediyorum' kitabının baskısı tükendi

Fransa'da toplumsal cinsiyetten sorumlu bakanlığa danışmanlık yapan bir yetkilinin "Erkeklerden nefret ediyorum" başlıklı bir feminist makalenin toplumsal cinsiyet temelinde nefreti teşvik ettiği gerekçesiyle toplatılmasını istemesi ters tepti ve kitapçığın satışları iyice arttı.
Pauline Harmange, kitapçık halinde basılan "Moi le hommes, je les déteste" başlıklı makalesinde, kadınların "erkeklerden nefret etmek için yeterli sebebi olup olmadığını" ve "erkeklere öfkenin aslında ifade edilmesine izin verilse zevkli ve özgürleştirici bir yol olup olmadığını" irdeliyor.
Kitabı basan küçük Fransız yayınevi lan Monstrograph, Harmange'ın makalesini, misandriyi (erkek düşmanlığını) kız kardeşliğe alan açmanın bir yöntemi olarak savunan "put kırıcı bir feminist metin" diye tanımladı.
Fransa'da toplumsal cinsiyetten sorumlu bakanlığa danışmanlık yapan Ralph Zurmély, yayınevine yolladığı ve Mediapart tarafından yayınlanan mektubunda "toplumsal cinsiyet temelinde nefreti teşvik etmenin suç teşkil ettiğini" kaydederek, ceza davası tehdidiyle kitabın toplatılmasını istemişti.
Bakanlık daha sonra dava tehdidinin danışmanın kişisel girişimi olduğunu ve bakanlıktan tamamen bağımsız bir şekilde yapıldığını açıkladı.
Fakat Zurmély Mediapart'a verdiği demeçte eğer kitabın satışı devam ederse yayıncısının doğrudan doğruya suça iştirak etmiş olacağını, dolayısıyla kendisinin dava açılması için savcılığa başvurmak zorunda kalacağını söyledi.
Monstrograph yayınevi ise Fransız medyasına yaptığı açıklamada kitabın nefreti teşvik etmediğini söyledi.
Kitabın editörü "Başlık kışkırtıcı olabilir fakat kitabın amacı ölçülü. Bu, kendini erkeklerle sosyalleşmek ya da onlarla uğraşmak için zorlamama yönünde bir davet. Metnin hiç bir yerinde yazar şiddeti teşvik etmiyor" dedi.
Lille'den 25 yaşında bir feminist olan Pauline Harmange ise kitabının, kadınlara "yeni bir varoluş biçimi tahayyül etmek, erkeklerin genellikle dayanaksız fikirlerini daha az dikkate almak, kötü bir birlikteliktense yalnızlığı tercih etme tavsiyesini ciddiye almak" ve kadınlar arası ilişkileri bütün karşılıklılığı, yumuşaklığı ve gücüyle yeniden keşfetmek yönünde bir davetiye olduğunu söylüyor.
Harmange kitabına bakanlık danışmanından gelen tepkiyi de eleştirerek, "Bir devlet görevlisi 400 adet basılan 80 sayfalık bir kitap karşısında iktidar krizi geçiriyor. Bunu çok sıkıntılı buluyorum" diye konuştu.
Kitap gerçekten de Ağustos ayında Monstrograph tarafından sadece 400 kopya basılmıştı. Fakat Zurmély’nin yasaklanması talebi ve tehditleri ardından, iki hafta içinde 2500 adet satıldı ve tükendi.
Son haberlere göre henüz adı açıklanmayan daha büyük bir yayınevi kitabın haklarını devralıp yeniden basmaya hazırlanıyor.
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