Fransa'da terör saldırısı planlayanlara hapis cezası

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı OAS örgütünün kurucusu Logan Nisin'e 9 yıl ve yardımcısı Thomas Annequin'e 8 yıl hapis cezası verdi.

4 kişiyi daha suçlu bulan mahkeme, OAS örgütünün 60'lı yıllarda Cezayir'in bağımsızlığına karşı kanlı baskınların sorumlusu "1961 Gizli Ordu Örgütü"nün devamı olduğunu belirtti.

Örgütün ülkede terör saldırıları düzenlemeyi planladığı, özellikle Müslümanları, Arapları, siyahileri ve iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Grup Başkanvekili Christophe Castaner ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon'u hedeflediği kaydedildi.

Fransa'da terörle mücadele savcılığı 2017'den bu yana terör saldırıları düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı 48 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.