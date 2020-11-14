Fransa'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 456 ölüm!

AA

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 23 bin 794 artışla 1 milyon 922 bin 504'e çıktı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 456 ve son 3 günde 476 kişi yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 43 bin 892'ye ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 903'ü yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 707 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 201 artışla 137 bin 155'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 17,7 oldu.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirleri nedeniyle salgının seyrinde kısmi azalma olduğunu belirtmişti. Günlük Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü ifade eden Castex, son haftada günlük ölü sayısının 400 ile 500 arasında seyrettiğini kaydetmişti.