Fransa'da son 24 saatte 25 bin 755 vaka

AA

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 755 artışla 6 milyon 284 bin 708’e yükseldi.

Son 24 saatte 32 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 112 bin 222’ye çıktı. Hastanelerde 1510’u yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 425 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 44 milyon 655 bin 607’ye ulaştı, 37 milyon 153 bin 307 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplam 77 milyon 681 binden fazla doz aşı yapıldı.