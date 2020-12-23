Fransa'da silahlı bir kişi üç polisi öldürdü

Fransa'da Lyon yakınlarında bir kasabada ev içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Üç polis hayatını kaybetti, bir süre sonra saldırgan da ölü bulundu.

48 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, daha önce de çocuğunun velayetiyle ilgili çıkan sorunlar sebebiyle polisle tartışma yaşamıştı.

Çarşamba sabahının erken saatlerinde, Saint-Just yakınlarındaki dağlık alanda küçük bir kasabada, şüpheliyle eski eşi olduğu belirtilen kadın arasında tartışma yaşandı.

Kadın, polisi arayarak şiddet gördüğünü söyledi ve binanın çatısına kaçtı.

Olay yerine gelen polise silahıyla ateş açan şüpheli, bir polisin ölümüne yol açtı. Diğer polis yaralandı.

Ardından tüm evi ateşe veren saldırgan, olay yerine desteğe gelen ikinci ekipteki iki polisi daha öldürdü.

Yangın sırasında çatıda kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Saint-Just Belediye Başkanı François Chautard, Fransız gazetesi Le Figaro'ya yaptığı açıklamada evin tamamen yanıp kül olduğunu, polislerin şüphelinin de evde yanarak hayatını kaybetmiş olabileceğini söylemişti.

Ardından İçişleri Bakanı Gérald Darmanin şüphelinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Üç polisin hayatını kaybetmesinin ardından Saint-Just'e doğru yola çıkan Darmanin, hayatını kaybeden polislerin isimlerini de paylaştı. Buna göre 21 yaşındaki Arno Mavel, 45 yaşındaki Cyrille Morel ve 37 yaşındaki Rémi Dupuis dlı polisler hayatını kaybetti.

Son dönemde polisleri korumak için çıkarılacağı belirtilen yasalara karşı protesto gösterileri olan ülkenin İçişleri Bakanı Dermanin, "Bu ölümlerin polislerin günlük rutinleri içinde bile nasıl bir risk altında olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Başbakan Jean Castex de sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Tüm ülkenin bu trajedi sebebiyle büyük üzüntü duyduğunu" söyledi ve ölen polislerin ailesine başsağlığı dileyerek "sarsılmaz desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/JeanCASTEX/status/1341643215993188352

İlk olayda yaralanan polisin bacağından vurulduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.