29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'daki gösterilerin yedinci haftasında sarı yelekliler ülkenin değişik yerlerinde yeniden sokağa çıktı.
Eylemcilerin bir kısmı öğle saatlerinde Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. Buradaki gösteri öncekilere kıyasla sakin geçti.
AA'nın haberine göre yüzlerce eylemci de kentteki bazı medya kuruluşlarının binalarının önünde bir araya geldi. Burada barikatları aşmaya çalışan göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Polis, Beaugrenelle alışveriş merkezinin yakınlarında eylemcilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Yürüyüşe devam eden göstericiler, Trocadero Meydanı'nda "Macron istifa" sloganları attı. Polis, eylemcileri köpeklerle uzaklaştırmaya çalıştı.
MERKEZ BANKASI BİNASININ KAPISINI KIRDILAR
Rouen kentindeki eylemde polisle göstericiler zaman zaman çatıştı. Polisin biber gazı kullandığı gösteride bazı eylemciler çöp bidonlarını ateşe verdi, Merkez Bankası binasının kapısını yaktı.
Yaklaşık 2 bin 400 kişinin katıldığı Bordeaux'daki gösteride de polis, kendisine taş ve şişe fırlatan eylemcilere biber gazıyla karşılık verdi.
Amiens'daki eylemde çıkan olaylar nedeniyle 10 kişi gözaltına alındı.
Sarı yelekliler, ülke çapında pek çok bölgede yol kapatma eylemi yaptı.
800 KİŞİ KATILDI 57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Paris Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenen gösterilere 800 kişinin katıldığını ve çıkan olaylarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Geçen hafta düzenlenen gösterilere ülke çapında 38 bin 600 kişi katılmış, 142 kişi gözaltına alınmıştı. Paris'te düzenlenen gösterilere ise 2 bin kişinin katıldığı belirtilmişti.
PROTESTOLAR
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.
Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.
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