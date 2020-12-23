Fransa'da çatışma: 3 polis öldü, 1 polis yaralı

Fransa'da gerçekleşen silahlı çatışmada 3 polisin öldüğü, 1 polisin de yaralandığı belirtildi.

BFMTV'nin haberine göre, bir kadına yönelik aile içi şiddet vakasına giden polisler saldırıya uğradı. 48 yaşındaki bir kişinin olay yerine giden polislere ateş açtığı ardından evi ateşe verdiği öğrenildi.

Şiddete uğrayan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

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