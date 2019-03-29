Fransa'da sahile vuran Garfield telefonların sırrı 37 yıl sonra çözüldü

29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'nın Brittany bölgesindeki Iroise kıyılarında yaşayan halk, sonunda 1980'li yıllardan bu yana sahile vuran Garfield telefonların sırrını çözdü.
1980'li yıllardan bu yana, sahillerdeki çöplerle mücadele eden gruplar, çizgi kahraman Garfield şeklindeki telefonlara ait parçaları topluyordu.
Ancak şimdi sorunun kaynağı olan kayıp bir gemi konteyneri bulundu.
Hatta geçen yıl, kirlilkle mücadele örgütü Ar Vilantsou, Garfield telefonları Finistere bölgesindeki sahillere vuran plastik çöplerin simgesi haline getirmişti.
Bir zamanlar, evlerde kullanılan gözde bir cihaz olan Garfield şeklindeki ev telefonlarında, ahize kaldırıldığında kahramanın gözleri açılıyordu. Kolleksiyoncular internet üzerinden bu telefonları hala alıp satıyor.
https://twitter.com/ThomasBaietto/status/1110456376533368832
Sahili temizleyen ekipler, uzun süredir Garfield telefonların bir yük gemisinden düşen konteynerden geldiğinden şüpheleniyordu. Ancak bu konteyner hiç bulunamamıştı.
Ancak yeni kampanyanın getirdiği medya ilgisi, bir çiftçinin dikkatini çekti ve bu telefonları ilk olarak 1980'li yıllardayaşanan bir fırtına sırasında gördüğünü hatırladı.
Çiftçi, sadece gel-gitin izin verdiği saatlerde ulaşabilen bir deniz mağarasındaki konteynerin yerini de biliyordu.
Çifçti, kampanyayı duyuran Franceinfo'ya yaptığı açıklamada "Bölgeyi gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Bir yarıkta konteyneri bulduk. Açılmıştı. İçindeki birçok şey gitmişti ama telefonlar vardı." dedi.
Daha sonra Ar Viltansou örgütü üyeleri, gazetecilerle birlikte bölgeye gitti ve Garfield telefonların kaynağı bulundu.
https://www.youtube.com/watch?v=idRETFR4beE
Ancak sorunun kaynağına ulaşılması, çözüldüğü anlamına gelmiyor.
Çünkü konteyner ulaşılamaz bir yerde ve içinde daha ne kadar çok telefon olduğu bilinmiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!