Fransa'da parlamento seçiminin ikinci turu bugün

Fransa'da 577 milletvekilinin yer aldığı Ulusal Meclis için ikinci tur seçimler bugün düzenleniyor. Seçimde öne çıkan iki ittifaktan sol ve yeşil koalisyon, Cumhurbaşkanı Macron'un ittifakının parlamentoda çoğunluğu elde etmesini engelleyebilir.
Fransa'da 577 milletvekilinin yer aldığı Ulusal Meclis için ikinci tur seçimler bugün düzenleniyor.
TSİ 9.00'da açılan sandıklar, 21.00'de kapanacak.
Seçimde öne çıkan ittifaklardan ilki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi olan Cumhuriyet Yürüyüşü'nün Demokrasi Hareketi ve Ufuklar adlı iki parti ile kurduğu Ansambl ittifakı.
İkincisi ise cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Marine Le Pen'e az farkla geçilerek ikinci turda yarışamayan Jean-Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Parti, Yeşiller, Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Ansambl!'ın (Adının sonunda ünlem olan bu parti, Macron'un ittifakıyla aynı adı taşısa da 2013'te kurulmuş ayrı bir ekolojik sosyalist partidir) bir araya geldiği Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes).
Anketlere göre Macron'un ittifakının 255-305 arası, Nupes'in ise 140-200 arası milletvekili çıkarması bekleniyor.
Bu durum, Macron'un Parlamento'da çoğunluğu elde etmesi için gerekn 289 sandalyeye ulaşamayabileceği anlamına geliyor.
Macron ve sol arasındaki savaşta son perde
Paul Kirby, Paris
Emmanuel Macron rahat bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanalı daha iki ay oldu fakat yasa çıkarma konusunda elinin bağlanması ihtimali belirdi.
Yeşil-sol ittifak geçen haftaki ilk turda Macron'un ittifakıyla başa baş bir sonuç almıştı.
Nupes seçmenleri artan gıda fiyatlarıyla mücadele, emeklilik yaşını düşürme ve iklim değişikliğine karşı harekete geçme sözüyle mobilize etmeyi başardı, Macron'u son beş yılda bu alanlarda elle tutulur bir iyileştirme yapmamakla suçladı. Nupes asgari ücreti de yüzde 15 artışla 1.500 euroya çıkarmayı hedefliyor.
Macron'un ittifakı ise emeklilik yaşını artırmak, istihdamı artırmak, vergileri azaltmak ve devlet yardımlarını gözden geçirmek gibi vaatler sunuyor.
Nupes sözcüsü Ian Borssat, Cuma günkü seçim kampanyasında "Sol ve Yeşiller'in bir araya gelemeyeceğini, bunun kaos ve felaket yaratacağını söylüyorlardı fakat esas kaosu bugün ekonominin durumunda ve gıda fiyatlarında görüyoruz. 10 milyon kişi yoksulluk sınırı altında" diye konuştu.
Macron Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı ana akım partilerin ve seçmenlerin desteğini alabilmişti.
Fakat Melenchon'un ittifakına ana akımdan katılım artarken aynısını bu sefer yapması mümkün değil.
Macron Rusya ile savaşın sürdüğü bir dönemde seçmenlere, Parlamento'da çoğunluğa sahip olmasının "ulusal çıkar için önemli" olduğunu söyledi.
Uzun zamandır NATO'dan ayrılma yanlısı olan Melenchon ise bunun artık öncelikli bir politika olmadığını, seçimi kazanırsa İngiltere'den ABD'ye iadesi beklenen Julian Assange'a vatandaşlık vererek iadenin önüne geçeceğini belirtiyor.
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Fransa'da parlamento seçiminin ikinci turu bugün/fransa-da-parlamento-seciminin-ikinci-turu-bugun-3470946
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