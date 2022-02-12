Fransa'da sıkı tedbirler

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen COVID-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, Fransa'nın farklı kentlerinden yüzlerce kilometre yol yaparak Paris'e geldi ancak polis engeliyle karşılaştı.

Paris'e çeşitli giriş noktalarında, dün akşamdan bu yana kontrol noktaları oluşturan polis, Saint-Cloud kapısında 450 araçlık, Champerret kapısında 30 araçlık, Maillot kapısında ise 20 araçlık konvoya müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yasağa rağmen eyleme katılan konvoya ait 283 aracın sürücüsüne para cezası kesildiği belirtildi.

Paris'te "Özgürlük Konvoyu" nedeniyle 7 bin 200 polis görev yapıyor.