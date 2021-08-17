Fransa'nın güneyinde orman yangını

AA

Ülkenin güneyindeki A57 otoyolu üzerindeki Gonfaron kasabası yakınlarında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Kuraklık ve rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yüzlerce hektarlık alanı kül etti.

Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangınla mücadele için yola koyulduğu belirtildi.

Bölgeye 430 itfaiyeci, 9 yangın söndürme uçağı ile 4 helikopterin gönderildiği aktarılan açıklamada, çevre bölgelerden de 240 itfaiyecinin yola çıktığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, gün içinde civardaki Marsilya ormanlarında da çıkan küçük çapta yangınların ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yangının büyük çaplı olduğunu ve halen sürdüğünü, yangınla mücadele için 650 itfaiyecinin harekete geçtiğini aktardı.