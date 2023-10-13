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        Fransa'da okula bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldü

        Fransa'daki bir okulda yaşanan bıçaklı saldırı sonucu bir öğretmen hayatını kaybederken, iki kişi ağır yaralandı. Saldırganın olay sırasında tekbir getirdiği belirtilirken, savcılık 'terör saldırısı' soruşturması başlattı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 13.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:15
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        Fransa'da okula bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldü
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        BBC TÜRKÇE

        olay yeri Getty Images

        Fransa’daki bir okulda yaşanan bıçaklı saldırı sonucu bir öğretmen hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

        Fransa İçişleri Bakanı Geral Darmanin, saldırının ülkenin kuzeyindeki Arras kentinde bulunan Gambetta Lisesi’nde gerçekleştiğini belirtti.

        Saldırgan gözaltına alındı.

        Görgü tanıklarına göre saldırgan, olay sırasında tekbir getirdi.

        Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin, Fransızca öğretmeni olduğu, ağır yaralananların ise bir diğer öğretmen ve bir güvenlik görevlisi olduğu açıklandı.

        20’li yaşlarında olduğu belirtilen saldırganın, Çeçen kökenli olduğu ve radikal İslam ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle güvenlik güçlerince bilindiği kaydedildi.

        Fransız medyası ayrıca, saldırganın okulun eski öğrencilerinden biri olduğunu bildirdi.

        Fransız Terörle Mücadele Savcılığı, “terörist bir girişimle bağlantılı cinayet” ve “terörist bir girişimle bağlantılı cinayet girişimi” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Haber kanalı BFMTV saldırganın erkek kardeşinin de gözaltına alındığını bildirdi.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un olay yerini ziyaret edeceği duyurulurken, Meclis de hayatını kaybedenlerle dayanışma için oturumunu iptal etti.

        Üç yıl önce Fransa’da başkent Paris’in dışında görev yapan bir başka öğretmen öldürülmüş ve bası kesilmişti.

        Rusya Müslümanı bir göçmen olan 18 yaşındaki saldırgan Abdullah Anzorov, polis tarafından öldürülmüştü.

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