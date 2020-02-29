Fransa basınında yer alan haberlerde, Nimes'in Olympique Marsilya'yı ağırladığı maç sırasında tribünde bulunan 38 yaşındaki bir taraftarın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nimes takımı taraftarının yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Öte yandan Ligue 1'de ikinci sırada bulunan Olympique Marsilya, Costieres Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanarak 55 puana ulaştı.