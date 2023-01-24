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Fransa'da neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığı belirtildi

Fransa'da Başbakanlık bünyesindeki Kadın-Erkek Eşitliği Yüksek Konseyi tarafından yapılan araştırmada, ülkede neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı

Giriş: 24.01.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'da neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığı belirtildi
Fransa'da neredeyse her 3 kadından biri tecavüze uğruyor
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AA

Fransa'da yapılan bir araştırmada, neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığını ortaya koydu.

Başbakanlık bünyesindeki Kadın-Erkek Eşitliği Yüksek Konseyi (HCEFH), cinsiyetçilik vakalarını konu alan bir rapor yayımladı.

5-26 Ekim 2022'de 15 yaş üstü 2 bin 500 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulacak.

Viavoice Enstitüsü tarafından HCEFH için yürütülen araştırmaya göre, ülkede cinsiyetçilik azalmazken kadınların yüzde 37'si rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandı.

Kadınların yüzde 80'i erkeklere göre daha kötü muamele gördüğünü belirtirken neredeyse üçte biri tecavüze uğradığını ifade etti.

Cinsiyetçilik ve tecavüz vakaları gençler arasında yaygınlaşırken erkeklerin yüzde 26'sı cinsel şiddete yönelik tepki ve önlemleri abartılı buluyor.

FRANSIZ MAKAMLARI MÜCADELEDE YETERSİZ

Ülkede 25-34 yaş arası erkeklerin dörtte biri saygı görmek için şiddetin gerekli olduğunu düşünürken, yaş farkı olmaksızın erkeklerin yüzde 40'ının da kadınların çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor.

Erkeklerin sadece yüzde 9'u erkeklerin ev işi yapmasını normal karşılıyor. Bu oran 25-34 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 15 olarak rapora yansıdı.

Ülke nüfusunun yüzde 82'si, cinsiyet meselesinin hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında yer almasını istiyor.

HCEFH, raporun endişe verici ve Fransız makamlarının bu konudaki mücadelesinin yetersiz olduğunu vurguladı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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