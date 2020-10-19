Fransa'da Müslüman sivil toplum kuruluşundan kapatma açıklamasına tepki

AA

Barakacity'den yapılan açıklamada, kuruluşun kapatılmasını gerektirecek herhangi yasa dışı faaliyette bulunulmadığı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atacak adaletsizlik yaptığı vurgulandı.

Barakacity'nin kurucusu Idriss Sihamedi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşunun kapatılmasının hukukun ihlali ve gücün kötüye kullanılması olacağını belirtti.

Sihamedi, Barakacity'nin Afrika'ya günde 2 milyon litre su hizmeti sağladığını aktardı.

Fransız İçişleri Bakanı Darmanin, bu sabah Europe1 radyosunda yaptığı açıklamada, 16 Ekim'de Conflans Sainte-Honorine semtinde bir öğretmenin başı kesik cesedinin bulunması üzerine. ülkede Müslümanlara ait 51 dernek ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini söylemişti.

Bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulunun onayı ile kapatılacağını ifade eden Darmanin, kapatılacak kuruluşların arasında, Fransa'ya "düşman" oldukları iddiasıyla CCIF ile Barakacity'nin yer aldığını belirtmişti.

- 73 cami, dernek, özel okul ve iş yeri kapatılmıştı

Fransa’da geçen hafta Barakacity'ye ve kurucusunun evine baskın düzenlenmişti.

Ülkede son haftalarda özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar arttı.

Darmanin, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla ülkede geçen ay 12, yılbaşından bu yana ise toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerlerinin kapatıldığını duyurmuştu.