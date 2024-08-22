Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da Mont Blanc'a tırmanan iki dağcı yüzlerce metreden düşerek öldü | Dış Haberler

        Fransa'da Mont Blanc'a tırmanan iki dağcı yüzlerce metreden düşerek öldü

        Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın İtalya sınırında bulunan Mont Blanc'a tırmanan iki İspanyol dağcı, 350 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:54 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mont Blanc'a tırmanan iki dağcı yüzlerce metreden düştü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransa'nın İtalya sınırında bulunan Mont Blanc'a tırmanan iki İspanyol dağcı, 350 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

        Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay dün Fransa'nın Haute-Savoie vilayetinde yer alan dağda meydana geldi.

        Yetkililer, 26 ve 27 yaşlarındaki iki İspanyol dağcının Mont Blanc'a yaptıkları tırmanış sırasında 350 metreden düştüklerini açıkladı.

        Olay yerine helikopterle ulaşan arama kurtarma görevlileri, "iniş sırasında halatlarıyla bir kayayı test etmek istedikleri" sırada düştükleri belirtilen iki dağcının cansız bedenine ulaştı.

        Kazada hayatta kaldığı bildirilen başka bir dağcı ise hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mont Blanc
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        AB'den Türkiye'ye davet
        AB'den Türkiye'ye davet
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Habertürk Anasayfa