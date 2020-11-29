Galatasaray'ı 11 Aralık 2019'da Parc des Princes'te 5-0 yendikleri maçta 1 gol 2 asistle oynayan Mbappe, sonrasında golle tanışamadı.

Fransa medyasında ve taraftarlar arasında Mbappe'nin kara bir dönemden geçtiği konuşuluyor.

Bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 9 gol atan Mbappe'nin, performans düşüşü lige yansımadı ancak son maçtaki etkisiz görüntüsü sonrası Fransız oyuncu için tartışmalar arttı.