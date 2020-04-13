Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı.

LFP'nin Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.