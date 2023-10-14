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        Haberler Dünya Fransa'da Louvre Müzesi ve Versay Sarayı boşaltıldı

        Fransa'da Louvre Müzesi ve Versay Sarayı boşaltıldı

        Fransa´nın başkenti Paris´te bulunan ünlü Louvre Müzesi, bugün güvenlik sebebiyle kapandığını duyurdu. Paris yakınlarındaki Versay Sarayı terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 14.10.2023 - 18:08
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        Fransa'da Louvre ve Versay Sarayı boşaltıldı
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        Louvre Müzesi´nden bugün yapılan açıklamada "Güvenlik nedeniyle Louvre Müzesi bugün, 14 Ekim Cumartesi günü kapılarını kapatıyor. Gün içinde ziyaret için rezervasyon yaptıranlara geri ödeme yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

        Paris yakınlarındaki Versailles Sarayı da terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

        * Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

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