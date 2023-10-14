Fransa'da Louvre Müzesi ve Versay Sarayı boşaltıldı
Fransa´nın başkenti Paris´te bulunan ünlü Louvre Müzesi, bugün güvenlik sebebiyle kapandığını duyurdu. Paris yakınlarındaki Versay Sarayı terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı.
Giriş: 14.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 14.10.2023 - 18:08
Louvre Müzesi´nden bugün yapılan açıklamada "Güvenlik nedeniyle Louvre Müzesi bugün, 14 Ekim Cumartesi günü kapılarını kapatıyor. Gün içinde ziyaret için rezervasyon yaptıranlara geri ödeme yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Paris yakınlarındaki Versailles Sarayı da terör tehdidi nedeniyle boşaltıldı.
* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.