Fransa'da lise öğrencileri salgına rağmen öğretime devam edilmesini protesto etti

AA

Compiegne'deki Mireille-Grenet Lisesi çevresinde öğrenciler gösteri düzenledi.

Polise çeşitli maddeler atan göstericiler, polis aracına da zarar verdi ve camlarını kırdı. Göstericiler çöp bidonlarını da ateşe verdi.

Eylemde göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Oise Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gösteride 4 kişi gözaltına alındı, çıkan yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye erlerinden biri yaralandı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ülkede üniversiteler dışında tüm okullar eğitime devam ediyor.