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        Haberler Dünya Fransa'da kuvvetli fırtına ve yağış riski nedeniyle 33 bölgede "turuncu alarm" verildi

        Fransa'da kuvvetli fırtına ve yağış riski nedeniyle 33 bölgede "turuncu alarm" verildi

        Fransa'da 96 bölgeden oluşan ülkenin 33 bölgesinde kuvvetli fırtına ve yağış riski nedeniyle "turuncu alarm" verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:36
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        Fransa'da 33 bölgede "turuncu alarm"
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        Fransa'da kuvvetli fırtına ve yağış riski nedeniyle 33 bölgede "turuncu alarm" durumuna geçildiği bildirildi.

        Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 96 bölgeden oluşan ülkenin 33 bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

        Sel riskinin de bulunduğu bu bölgelerde teyakkuz için en yüksek tehlike durumunun bir alt seviyesi olan "turuncu alarm" verildi.

        Herault bölgesinde dün kuvvetli yağış nedeniyle sel meydana gelirken, başkent Paris'in çevresi dahil geniş bir kesimde fırtına hakim.

        Meteoroloji İdaresi turuncu alarm verilen bölgelerin sakinlerine teyakkuzda olmaları ve dışarıda fazla bulunmamaları çağrısı yaptı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
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