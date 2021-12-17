Fransa'da kuş gribi alarmı

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Fransa'nın güneybatısındaki bir çiftlikte kuş gribi tespit edildiği açıklandı. Etkilenen bölgedeki tüm ördeklerin itlaf edileceği bildirildi.

Fransa'daki son vaka ülkedeki 7. kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti. Fransa'da bir yıl önce de kuş gribi nedeniyle 3 milyondan fazla ördek itlaf edilmişti.

Avrupa ve Asya'da Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne iletilen kuş gribi raporları ise artıyor. Çin, bu yıl H5N6 kuş gribi alt tipiyle 2020'de 21 insan enfeksiyonu bildirdi. Güney Kore'de de yaklaşık 770 bin kümes hayvanı bulunan bir çiftlikte virüs tespit edildiğini duyuruldu.

Norveç'in Rogaland bölgesinde de 7 bin kuştan oluşan bir sürüde H5N1 kuş gribi salgını bildirilirken Belçika'da yabani bir kazda kuş gribi tespit edildi.