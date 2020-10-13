Fransa'da kovid-19 skandalı

Fransa Basketbol Ligi'nde Cholet ile ASVEL arasında oynanan maçta skandal yaşandı.

Mücadele öncesi konuk ekibin oyuncusu Norris Cole'un Kovid-19 testinin pozitif olduğu haberinin gelmesine rağmen federasyon temsilcisi, "Kurallar gereği ilk 5'e yazılan bir oyuncu maça çıkmak zorunda" diye diretince ABD'li guard maça başladı ve 40 saniye kadar sahada kaldı.

ASVEL yetkilileri, durumu Federasyon temsilcisine ilettiklerini ancak "İlk beşte yazılan bir oyuncu maça çıkmak zorunda" cevabı aldıklarını söyledi. Cholet Belediye Başkanı, sorumluları ve Federasyon'u mahkemeye vereceğini belirtti.