Fransa'da salgının başından bu yana rekor vaka sayısı!

AA

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509'a yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde 1416'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1'e ulaştı.

Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yana ki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

MACRON: DAHA FAZLA KISITLAYICI TEDBİR ALMALIYIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki rekor artışın ardından salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbirin alınması gerektiğini belirtti.

Macron, Alex fırtınasının etkili olduğu, ülkenin güneydoğusundaki Saint-Martin-Vesubie semtine gerçekleştirdiği ziyarette, salgın ve fırtınanın sebep olduğu hasarlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Virüsün ülkede birkaç haftadır daha hızlı şekilde yayıldığını ifade eden Macron, "Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı." dedi.

Macron, Kovid-19'la mücadelede, stratejilerden birinin de Fransızların sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Alex fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini bildiren Macron, güneydoğu bölgesinde maddi hasarların oluştuğu yerlerin yeniden inşa edilmesi için birkaç aya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Macron, bu bölgenin aynı şekilde yeniden inşa edilemeyeceğini ve burada değişikliklerin yapılabileceğini sözlerine ekledi.