26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jeromes Salomon, düzenlediği basın toplantısında ülkede iki kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Hastalardan 55 yaşındaki bir erkeğin Amiens'daki bir hastanede karantina altında tutulduğunu ve durumunun ağır olduğunu ifade eden Salomon, 36 yaşındaki diğer hastanın ise İtalya’nın Lombardiya bölgesinden geldiğini ve Strazburg'daki bir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.
Salomon, Paris'teki Pitie Salpetriere Hastanesi'nde tedavi gören 60 yaşındaki bir kişinin bu gece hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece, 15 Şubat'ta 80'li yaşlardaki Çinli turistin yaşamını yitirmesiyle Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Jerome Salomon, dün yaptığı açıklamada, ülkede iki kişinin koronavirüse yakalandığını belirtmişti.
Fransa'da daha önce 12 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kişilerin 11'i iyileşmiş, biri ise hayatını kaybetmişti.
HIRVATİSTAN'DA DA VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Hırvatistan’da da koronavirüsü tespit edilenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, dün koronavirüsü testleri pozitif çıkan Hırvatistan vatandaşının kardeşinde de aynı tip virüse rastlandığını açıkladı.
İSPANYA'DA VAKA SAYISI 8'E ULAŞTI
İspanya'da yerel yönetimler tarafından açıklamaya göre, 6 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 8'i buldu. Ülkede koronavirüse yakalananların, virüsün etkili olduğu İtalya'nın kuzeyinden geldiği belirtildi.
Tenerife'deki bir otelde 1000 kişi tedbir amacıyla karantinada tutulmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Çin, Güney Kore, Singapur, İran ve kuzey İtalya'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada, "Yasaklanmasa da çok zorunlu değilse bu ülkelere gidilmemesi iyi olur." ifadesi kullanıldı.
KAZAKİSTAN, GÜNEY KORE VE İRAN'A UÇAK SEFERLERİNİ AZALTACAK
Kazakistan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Güney Kore ve İran'a uçak seferlerini azaltacak.
Kazakistan Başhekimi Jandarbek Bekşin, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mart itibarıyla Güney Kore'ye haftalık uçak seferlerinin 9'dan 3'e indirileceğini bildirdi.
Güney Kore'den Kazakistan vatandaşlarının 1 Mart'a kadar dönmesi gerektiğini ifade eden Bekşin, "Şu an amacımız mümkün olduğunca vatandaşlarımızı ülkeye getirmek." dedi.
Bekşin, mart ayı başı itibarıyla İran'a uçak seferlerinin de azaltılacağını kaydederek, bu ülkedeki 170 civarında vatandaşın da bu tarihten önce ülkeye dönmesi gerektiğini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!