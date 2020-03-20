20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1861 artarak 10 bin 995'e yükseldiğini belirtti.
Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören kişilerin sayısının 1122'ye çıktığını aktaran Salomon, salgının ülkenin tamamına yayıldığını söyledi.
Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 372'ye yükseldiğini duyurdu.
Ölenlerin yüzde 6'sının 60 yaş altında olduğunu kaydeden Salomon, Fransızlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.
Ülkede bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.
MACRON'DAN FRANSIZLARA TEPKİ
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamayı ihlal edenlere tepki göstererek, "Bazı insanların park, plaja veya pazara gittiğini görüyorum. Bu kişiler bizim mesajımızı anlamadılar." dedi.
kDışarı çıkarken mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmayan 4 binden fazla kişiye 135’er avro ceza verildi.
3 DOKTORDAN BAŞBAKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Fransız basınında yer alan haberlere göre 3 doktor, salgına karşı zamanında önlem almadığı gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve geçen ay görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulundu.
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