Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor

İtfaiyecilerin örgütlendikleri sendikaların en başında gelen FA SPP-PATS tarafından yapılan açıklamada, aşı zorunluluğunu protesto için sendika üyesi itfaiyecilerin 9 Ağustos Pazartesi gününden itibaren süresiz greve gideceği bildirildi.
Açıklamada, "İtfaiyecilerin aşı olmasını zorunlu kılan sağlık krizinin yönetimine dair yasa, Anayasa'yı ihlal ediyor." ifadesi kullanılarak, Anayasa Konseyi'nin yasadaki bu önlemi kaldıracağının umulduğu belirtildi.
Diğer yandan, Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 30 bine yaklaştı.
Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 784 artışla 6 milyon 207 bin 416'ya yükseldi.
Son 24 saatte 53 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 112 bin 81'e çıktı. Hastanelerde 1371'i yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 134 kişinin tedavisi sürüyor.
Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 43 milyon 684 bin 272'ye ulaştı. 36 milyon 315 bin 549 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 76 milyon 12 bin dozdan fazla aşı yapıldı.
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