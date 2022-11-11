Fransa'da İtalya'ya göçmen gemisi tepkisi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 20 gün boyunca Akdeniz'de 234 göçmeni taşıyan gemiye ilişkin herhangi bir karar almayan İtalya'yı "insanlık dışı" olarak niteledi.
Darmanin, 10 Kasım'da konuk olduğu TF1 kanalında, 234 göçmeni taşıyan ve sivil toplum kuruluşu Sos Akdeniz tarafından işletilen göçmen gemisi Ocean Viking'in bugün Toulon Askeri Limanı'na varacağını aktardı.
AA'nın haberine göre; söz konusu göçmenlerin Fransa'da götürüldükleri idari merkezden çıkamayacaklarını ifade eden Darmanin, göçmenlerin sağlık kontrolünden sonra "tehlikeli bir kişi olup olmadığını" belirlemek için Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSI) incelemesinden geçeceğini, ardından iltica hakkı olup olmadığına ilişkin mülakata tabi tutulacaklarını anlattı.
Bakan Darmanin, iltica hakkı olan göçmenlerin 3'te 2'sinin aralarında Almanya, Bulgaristan, Lüksemburg, Hırvatistan ve Norveç'in de bulunduğu 9 Avrupa ülkesine gideceğini, iltica hakkına sahip olmayanların ise kendi ülkesine döneceğini ifade etti.
Darmanin, "Avrupa dayanışmasının" tecelli ettiğini belirterek, "Bu dayanışmayı İtalyanlara teklif ettik, sahip olmaları gereken insanlık görevine ve uluslararası hukuka rağmen bunu istemediler." dedi.
Gelecek günlerde Avrupalı içişleri bakanların bir toplantı yapacağına atıfta bulunan Darmanin, "İtalya çok insanlık dışıydı, İtalyan yetkililer profesyonellikten uzaktı, bu tekneyi 20 gün kararsız bıraktılar. Tabii ki birtakım sonuçları olacak." ifadesini kullandı.
Darmanin, Fransa'nın İtalya'yla olan ortak sınırının daha iyi kontrol edilmesi için 500 polisin görev aldığını kaydetti.
Fransız basını, Paris makamlarının 234 göçmenin bulunduğu gemideki 4 kişinin sağlık sorunları gerekçesiyle Fransa'ya tahliyesine izin verildiğini aktarmıştı. Basında ayrıca gemideki göçmenler arasında 57 çocuk ve 20 hasta bulunduğu bilgisi yer almıştı.
Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmen dağıtım programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!